逃犯殺警外役監捱批　法務部責成調查獄長調職

台灣台南市明德外役監囚犯林信吾，趁本月15日返家探親後未歸，周一（22日）因為偷車遭查緝，竟持刀殺死2名警員。其中一名殉職警員凃明誠家屬事後就囚犯外逃一事，痛斥明德外役監獄長杜聰典「欺上瞞下」。法務部周五（26日）表示，經多方檢討，決定將杜聰典調離現職。明德外役監對有關決定表示尊重安排，杜聰典未出面回應。

針對外界批評林男逃亡時間長達1周，明德外役監強調在其逃走當日已報警。針對囚犯逃走後通緝時間過慢的問題，法務部長蔡清祥周五表示，已責成矯正署盡快查明原因及責任歸屬。至於台南地檢署通緝延宕問題，亦責成台高檢署查明，要求南檢提交報告說明並釐清責任。此外，在完成研究外役監條例、外役監囚犯遴選實施辦法等相關修法前，法務部要求監所一旦發生囚犯逃脫，必須立即請警方協尋，並在發生2小時內報請檢方發布通緝。

另台灣目前有38人已經三審確定判處死刑，其中3人涉及殺警，惟至今仍未執行。蔡清祥表示，只要法律程序的完備，法務部就會依法執行。他強調自己曾批准執行過2名死囚。對於執行死刑規則被指不合時宜，他表示會傾聽各界意見，深刻檢討。