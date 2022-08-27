英媒：中國國有軍工企業　運送委內瑞拉石油

英媒周五（26日）引述3名知情人士及油輪追蹤數據，指即使美國制裁委內瑞拉，但中國委託一家國有軍工企業，從委內瑞拉運送數百萬桶石油，作為抵償拖欠中國數十億美元債務協議的一部分。

消息人士指，中國航天科工集團（CASIC）自前年10月以來，一直以3艘從中石油收購的油輪運送委內瑞拉石油。數據顯示，航天科工目前已經裝運13批共計約2,500萬桶石油。有消息人士指，該批價值15億美元（約117億港元）的馬瑞原油，在中國海關以原油名義申報，但沒有標明產地。另一位消息人士表示，雖然每一批貨物一部分用於支付債務，但其他商品包括新冠疫苗，亦從原油銷售中扣除。所得收入全部留在中國，委內瑞拉外交部負責調解及問責。消息人士稱，中國對合格煉油企業有嚴格配額制度管理原油進口，但航天科工是例外，他們以一種特殊的綠色通道進入中國。航天科工負責導彈工業、航天工業設備研究、設計及製造。

官方數據顯示，中國從2019年10月以來沒有從委內瑞拉進口任何石油。委內瑞拉的債務可追溯至2007年，當時根據石油換貸款協議從中國借款500多億美元（約3,900億港元）。中國前年8月同意延長190億美元（約1,482億港元）的貸款期限，但雙方沒有透露期限是否到期。中國外交部回應指，中委展開石油換取人道主義物資的合作，但沒有提及抵債一事。中石油、航天科工及海關總署拒絕評論報道。