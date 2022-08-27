向遇害警遺屬捐千萬新台幣　郭台銘促追責兩部長

台灣台南市周一（22日）發生殺警奪槍案，兩名警員被一名外役監逃犯捅死，鴻海集團始創人郭台銘周五（26日）宣布將分別向殉職警員的家屬捐贈500萬新台幣（約130萬港元）。郭台銘同時點名內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥，認為兩人對此事難辭其咎，「一定要有人下台」。

郭台銘表示，自己的父親也是刑警，對警員家屬的心情及痛感同身受，並提出三大要點，要求「警員的用槍時機要放寬」、「外役監的管理要緊縮」、「死刑該執行就要執行」。郭台銘認為，目前警員執法方式被法規綁死，輕則有寫不完的報告，重則面對無盡的訴訟，警員最終被迫用肉身擋壞人。

針對死刑是否執行的必要性，郭台銘認為台灣監獄關押38名死刑犯，但因法務部在2020年7月修正執行死刑規定，增訂應審核是否有聲請大法官解釋程序等事項才能執行死刑，擔憂死刑犯可透過聲請釋憲進行「技術性拖延」執行時間。行政院長蘇貞昌周六（27日）表示會聆聽指教，強調蔡清祥事發後積極處理、徐國勇亦關心警察權益，認為沒有100分但是批評「尸位素餐」，有失準、失真。