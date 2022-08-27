內地推老年人才網　助長者重投勞動市場

中國人口老化嚴重，截至2021年60歲以上人口逾2.67億，部分人仍有工作意願。中國老齡協會日前推出「中國老年人才網」招聘長者工作，惟網站啟用2日，招聘崗位不足20個，惹起外界關注長者重新投入勞動市場的前景。

中國老年人才網周三（24日）啟用，目的是為長者再就業拓寬渠道、搭建平台、奠定基礎，對打造老齡人力智庫、推動老齡人力資源開發、服務經濟社會高質量發展等。網站涵蓋人才政策、調查研究、人才知識、志願公益、老年教育等，有快餐店開價月薪1,800元至3,500元（人民幣，下同，約2,055至3,966港元）招服務員，還有養老院護士、會計、文員、人事經理、工程師、快遞員等招聘廣告。

外媒周五（26日）訪問學者指出，中國當前的關鍵問題不是考慮老年人再就業，而是許多職位無人及招不到人。他認為把長者作為勞動力儲備庫，找不到人的崗位可擴大年齡範疇，讓長者頂一頂。但現在年輕人都沒有工作，或者不願意工作的人躺平也太多，中國勞動力不是不足，而是過剩，例如快餐店收銀可讓長者負責，但商家可能根本不需請老人年。