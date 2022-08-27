夏立言今結束訪陸返台　國民黨不滿大陸軍演

訪問中國大陸的台灣國民黨副主席夏立言周五（26日）分別在上海和福建與當地的台商、台師、台胞舉行座談，周六（27日）返抵台灣，晚上將與黨主席朱立倫一同舉行記者會，匯報訪問成果。

國民黨表示，在周五上午座談會上，上海台協會長張簡珍及在場台商、台胞均認為台灣民眾赴大陸發展是機遇與風險並存，任何政黨都不應為了選舉輕易否定在陸台灣民眾的付出。2年多以來，台灣民眾在陸發展或多或少受到新冠疫情和封控影響，希望國民黨扮演兩岸互動的橋樑。同晚在福建的座談會上，與會人士表示兩岸一旦開戰，受傷害的都是老百姓，認為兩岸和平才是重中之重，政客不該為選舉操弄民意，挑起兩岸敵對。與會者強烈建議盡快恢復小三通，滿足緊急醫療急難的需要。

夏立言稱，這次訪陸聽到贊成和鼓勵的聲音，也聽到許多陳情與問題，回台後會把所見所聞如實呈現給相關單位和台灣社會。他認為兩岸即使分歧再大，都可以智慧化解衝突，用包容尋求共識，透過持續的交流合作和溝通對話，維繫兩岸得來不易的和平。朱立倫周六受訪時，讚揚夏立言在最困難時願到大陸訪問，幫大家解決問題，例如中小企業及農漁民最關心的海峽兩岸經濟合作架構協議。朱立倫指，國民黨正就台灣民眾在柬埔寨被詐騙一事與北京溝通，同時表達對大陸軍演的不滿和憂慮。