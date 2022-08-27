華東三省打擊涉詐犯罪　抓獲1.3萬人

內地公安部近日組織指揮華東三省15市公安機關，同步開展打擊電訊網絡詐騙集中收網行動，成功抓獲各類涉詐違法疑犯1.3萬人，搗毀犯罪窩點460多個，繳獲手機、電腦、電話卡、銀行卡等作案工具1.4萬件，扣押涉案現金5,000多萬元人民幣（約5,760萬港元）、虛擬貨幣88.5萬個。

公安機關發現，詐騙分子雖大部分藏匿在境外詐騙中國民眾，但離不開境內涉詐新型違法犯罪團夥的支持。此類犯罪團夥主要從事組織偷渡、引流推廣、技術開發、轉帳洗錢等各類違法活動。涉詐犯罪團夥集中的地區極易滋生非法拘禁、聚眾鬥毆等犯罪活動，成為當地社會治安的重大隱患。公安部對此高度重視，決定在全國重點省市開展區域會戰，全面打擊清理各類電訊網絡詐騙新型違法犯罪窩點和人員。

在充分掌握相關犯罪事實和證據後，公安部決定把江蘇、浙江、安徽三省作為第一次區域會戰主戰場，組織當地公安機關同步開展為期一周的集中收網行動，成功打掉一大批從事推廣引流、跑分洗錢、技術開發、買賣「兩卡」等涉詐不法活動的犯罪團夥。公安部有關負責人表示，公安機關始終保持嚴打高壓態勢，繼續組織開展華南片區、京津冀片區等區域會戰。