黃浦江水位近20年同期低位　運沙船滯留淀浦河

內地多地連續多日高溫，由於長江和太湖來水減少，上海黃浦江水位達近20年來同期低位，吳淞口水文站周六（27日）實測水位為2.4米，略低於天文潮位。閔行區淀東泵閘河段附近則有近百艘運沙船，因水位太低而無法通行。

黃浦江於周六下午2時多處於退潮期，8月以來吳淞口水文站監測到的高潮和低潮位都偏低。由於黃浦江與外河相通，受上游來水減少和高溫蒸發影響，黃浦江各水文站的潮位出現2003年以來的同期低值。市水務局防禦處處長沙治銀預測，太湖來水、長江來水大致減少30%，以黃浦公園為例，平均的高潮位大致低了10厘米，平均低潮位大致低了30厘米。

連接黃浦江的淀浦河水位也明顯降低，影響通行效率，閔行區淀東泵閘河段附近有大批運沙船滯留。淀浦河近龍茗路橋河段兩岸礁石、淤泥露出，近20艘運沙船停靠在河道中央，綿延近百米。船員透露，附近河段共有近百艘運沙船等待通過淀東泵閘，由於水位降低，淀東泵閘的運力下降，運沙船大多要停滯一至兩天。河段兩岸都是住宅區，為不影響居民休息，船員要關閉發動機，船上無法供電，空調等電器停止運作。