6歲女上游泳課遇溺亡　母批私人教練不在場

湖北省武漢市近日有6歲女童在會所上游泳課時遇溺身亡。女童母親指出，女童出事時教練不在場，救生員也沒發現。女童母親又批評會所禁止讓家長在場觀看練習，阻礙女兒獲救。

報道稱，事發於上周二（23日），高女士的女兒當日在武漢新洲區尚體健身游泳俱樂部接受一對一的游泳課訓練。下課後，女童獨自從淺水池走到深水池游泳時遇溺。當高女士下課後回到池泳打算接回女兒，才發現她躺在池邊正接受搶救，惜當時已無心跳。有十多年護士經驗的她不滿在女兒出事後，會所沒第一時間通知她。她又不滿會所以她並非會員為由，拒絕讓她留在泳池看觀看女兒練習。她表示，根據報名時所簽合同，未成年人進入會所參加運動項目，必需由家長攜帶並承擔全部陪同監管責任。

針對事發時不在場，女童教練稱他下課後去洗澡換衣服，已囑咐女童不要去深水池，但女童家屬質疑教練將沒有獨立行為能力的小孩單獨留在池中，是欠缺職業操守。而事後記者聯絡會所負責人欲核實事發情形，對方卻拒絕回應。另記者事後前往會所，發現游泳區已暫停使用，池水也被抽乾。武漢市新洲區邾城街綜合治理辦公室工作人員則表示，事件或涉及刑事責任，當局正在處理，同時已勒令會所相關人員籌集資金賠償。