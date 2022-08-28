大陸無人機昨闖金門拍攝　哨所戰情掛圖清晰可見

內地社交網周日（28日）凌晨傳出一段大陸無人機飛到台灣外島金門上空，近距離拍攝台軍哨所的影片，駐軍據點的兵棋圖台與戰情掛圖清晰可見。陸軍金門防衞指揮部表示，當時即依標準作業程序，射擊信號彈警示，未來會採取包括驅離在內等必要反制措施，確保國家安全。

內地微博用戶「台灣傻事」周日凌晨上傳長44秒的影片，一架無人機近空拍攝金門營區，營區周邊地形、地貌清晰可見，營區防務簡報圖台、機艦識別掛圖亦一覽無遺，營區旗杆的青天白日滿地紅旗則打上馬賽克。台軍武裝哨兵發現無人機後立即戴好口罩，以對講機通知安全士官，有官兵跑出查看及打電話回報。

金門二膽島日前亦有大陸無人機飛近，台軍丟石頭反擊，金門二膽島僅距離大陸廈門4公里左右，被視為「前線中的前線」。陸軍金門防衞指揮部確認，烈嶼地區上周六（27日）發現不明飛行器短暫掠過上空，相信是民用無人機，部隊依標準作業程序，射擊信號彈警示，保持監控及高度警戒。金防部稱，台軍以慎戰思維，秉不輕啟戰端、不升高衝突基本原則，面對兩岸情勢，而解放軍軍再三以無人機等飛航實體輕率挑釁，破壞區域安全穩定，對台灣國防、飛航安全造成重大威脅，台軍日後將採取驅離等必要反制措施適切應處。