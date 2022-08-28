大陸威脅增　美台國防檢討會談料10月底召開

台媒周日（28日）引述台軍高層指，美台年度「國防檢討會談」（Defense Review Talks, DRTs）可望今年10月底或11月召開，屆時雙方軍政高層可深入對話形成台灣防務共識，應對中國大陸解放軍威脅上升。

高層官員透露，美台之間對於防衞或軍售議題均充分溝通，包括在6月的蒙特瑞會談進行戰略對話。惟在8月的解放軍圍台軍演後，對大陸軍事威脅的評估會有變化，美台將於年度國防檢討會談深入討論。台灣去年派出國安會副秘書長層級參加，今年因大陸軍演，外界關注台方是否提高層級，由國安會秘書長顧立雄率領。舉行時間尚待雙方敲定，料與去年11月舉行的時間相差不遠。

關於美國對台軍售內容，台軍高層認為應否優先取得大型武器在軍方內部有不同看法，而因應戰場環境變化，相信美方對於第一線攔阻解放軍威脅的海軍、空軍所需的武器項目，應會持續並擴大支持，包括戰機精準彈藥補充，或直接提高在台的維修能力。高層也說，蔡英文政府注重發展「導（彈）、潛（艦）、快（艇）」戰力，海軍內部對應否添置大型軍艦未有共識。