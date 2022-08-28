菜販賣20元人民幣不合格芹菜　被罰6.6萬

陝西榆林市一間個體戶菜販去年因被指販賣不合格的芹菜，涉案芹菜合共只賣了20元（人民幣，下同，約22.8港元），卻被重罰6.6萬元（約7.54萬港元）。國務院本月下旬開始進行第9次大督查，接到群眾反映後到榆林調查上述事件，要求相關部門執法不能只講力度，也要為小微主體生存創造良好環境。

內媒周日（28日）報道，羅某夫婦經營一間蔬菜糧油店，去年10月買入7斤芹菜，當地市場監管部門取走2斤檢查，一個月後的檢驗報告指芹菜樣本不合格。羅某表示，涉案的芹菜剩餘5斤已售，每斤4元（約4.6港元），由於芥菜不合格需各政府提供進貨票據，但票據已遺失。

處罰決定書認定因涉案芹菜已售出，無購買者信息無法召回，羅某夫婦不能提供供貨方許可證明及票據，不能如實說明進貨來源，未履行進貨查驗義務，涉嫌經營超過食品安全標準限量食品的行為，違反了食品安全法相關規定，處罰6.6萬元。羅某承認自己有犯錯，同時質問：「但我得賣多少噸芹菜才能掙回6萬多？」

榆林市場監管局副局長向督查人員承認此案確實有問題，在處罰上過罰不當。國務院第9次大督查第16督察組成員陳曉表示，執法不能只講力度，市場監管部門在維護好市場秩序的同時，也要為小微主體的生存創造良好的環境。榆林市監局負責人承諾透過責令、改正、批評、教育等措施，督促小微主體合規經營。