佩洛西訪台踩大陸紅線　台海局勢急轉直下

美國政壇第3號人物、眾議院議長佩洛西本月2日無視北京嚴厲警告到訪台灣，成為25年來首位訪台的美國眾議長，台海局勢急速惡化。她訪台後，接連有美國國會和州政府代表團訪台，局勢持續緊張，至周日（28日）再有美國軍艦通過台海，情勢再次升溫。

●8月2日：佩洛西專機深夜飛抵台灣松山機場，大陸解放軍空軍蘇35戰機隨即穿越台海，宣布同月4日至7日在台灣周邊6個海空域同步軍演，形同封鎖台灣；演訓區域後來增至7區。

●8月3日：佩洛西拜會立法院及會晤台灣總統蔡英文，黃昏離開台灣。大陸宣布停止進口柑橘類水果等及出口天然砂。

●8月4日：解放軍圍台演習開始，首日發射多枚彈道導彈，台軍戰機掛彈升空戒備，美軍派偵察機、導彈追蹤艦等監視解放軍演習。當日有4枚大陸導彈飛越台灣本島北部上空，日本指有5枚導彈落入其專屬經濟區水域。

●8月5日：大陸外交部宣布制裁佩洛西及其直系親屬，並公布8項反制美國措施，包括取消陸美兩軍戰區領導通話、取消陸美國防部工作會晤等。同日，解放軍052C型導彈驅逐艦長春號越過海峽中線遭台軍跟監，雙方最近距離僅有約180米。

●8月8日：台軍當日指，解放軍軍艦近日駛入台灣24海里海域「領海」鄰接區海域，是逾70年來首次。

●8月10日：解放軍東部戰區宣布完成圍台演訓，比原定官方演訓日期遲結束，同時公布解放軍常態化台灣海峽方向的戰備警巡。

●8月14日：5名美國共和民主兩黨國會議員訪台，翌日東部戰區於台灣周邊海空域實戰化演練。

●8月16日：中共中央台辦宣布對列入清單的一批「台獨」頑固分子等多人實施制裁，包括台灣行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外長吳釗燮、台駐美代表蕭美琴等，禁止他們進入大陸和香港、澳門特別行政區並限制相關合作。

●8月21日：美國印第安納州州長霍爾科姆率團訪台。

●8月25日：美國參議員布萊克本抵台訪問，解放軍東部戰區翌日公布近日在台島周邊海空域實戰化演練。

●8月28日：2艘美軍神盾巡洋艦通過台灣海峽，為佩洛西訪台後首次。