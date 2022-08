台北城博官網英譯錯漏百出　網民挪揄「菜英文」

台媒周日(28日)報道,台北市政府斥資8,000萬元新台幣(約2,100萬港元)舉行的台北城市博覽會,遭網民揭發官網英文版內容錯漏百出,挪揄其為「菜英文」(意指很差的英文翻譯),批評不但浪費台北市民納稅錢,更令首善之都淪為丟臉之都。

報道指,有專門研究翻譯的社交平台專頁表示,上周六(27日)盛大開幕的台北城市博覽會,其官網英文版犯下嚴重的「中式英文」,令外國人士難以理解。例如理應翻譯為「bittersweet life」的「生活的酸甘甜」卻被翻譯為「sweet and sour of living」、應為「the people of Taipei」的「台北人」被直翻為「Taipei people」。

該專頁續稱,「一個英文句子有超過4個動詞的話,就應該警鈴大作檢查問題出在哪裏,這種句子百分之九十九有嚴重問題」。而官網全文15句話中,卻已有33個動詞,且半數以上有重疊和文法錯誤,怒批台北市政府花納稅人的錢,卻「爛成這付(副)德行」,質疑當局為何「不給錢請專業譯者、專業翻譯公司」協助。