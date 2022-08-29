內地昨增1,556宗本土新冠　足球場爆群聚感染

國家衞健委周一（29日）公布，內地前一日新增1,556宗本土新冠病例，包括301宗確診和1,255宗無症狀感染。單日新症最多地區為西藏，有594宗。天津周日（28日）發通告稱，周一上午6時起在全市範圍開展核酸檢測，當地群眾需保持原地相對靜止。

西藏周日新增本土新冠病例分別為24宗確診和570宗無症狀感染。該自治區在當日舉行的疫情防控記者會上宣布，截至當日下午4時，拉薩市、日喀則市部分縣（區）實現了社會面清零，當地疫情防控工作取得階段性成果。

天津近期爆發新一輪疫情，其中上周六（27日）全市核酸篩查中發現的19名感染者當中，13人曾於上周四（25日）在西青區李七莊參與足球活動，其中4人病毒基因測序結果為變種毒株Omicron BA.5.2.1。天津疫情防控指揮部周日表示，該市本土疫情正處於發展期，社區傳播風險較高，為阻斷疫情隱匿傳播鏈，決定於周一在全市範圍開展核酸檢測，凡居住於當地的群眾，需依照安排有序到指定地點進行檢測後方可上班上學。