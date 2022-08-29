唐山打人及黑惡案 28人被起訴

河北省唐山市一間燒烤店今年6月10日發生打人案，轟動內地，主犯陳繼志等多人落網。河北省人民檢察院周一（29日）公布案件進展，指陳繼志等涉嫌惡勢力組織違法犯罪案件由廊坊市公安局廣陽分局偵查終結，移送廣陽區人民檢察院審查起訴，廣陽區人民檢察院近日向廣陽區人民法院提起公訴。

檢察機關審查查明，事發當日凌晨2時40分許，陳繼志、馬某齊等9人在路北區某燒烤店吃飯時，陳繼志騷擾在店內與同事李某、遠某和劉某某用餐的受害女子王某某，對方拒絕和斥責後，陳出手毆打她，她與李某反抗，惟陳夥同其中5名同行者分別在燒烤店內外，持椅子、酒瓶擊打或拳打腳踢王某某一行人。

4名被害人其後由救護車送醫，其中李某和遠某經檢查毋須留院後自行離開；王某某和劉某某在普通病房住院接受治療，並於上月1日出院。經法醫鑑定，王某某和劉某某構成輕傷二級，李某和遠某構成輕微傷。公安機關調查後確認，網傳4名被害人在小巷內遭性侵、從樓上被扔下、被汽車碾壓等均為虛假訊息。

檢察機關另查明，2012年以來陳繼志等長期糾集在一起，在唐山市等地涉嫌以暴力、威脅等手段，實施11宗非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開設賭場、搶劫、掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助訊息網絡犯罪活動、尋釁滋事等刑事犯罪，並實施4宗尋釁滋事、故意傷害等行政違法，逐漸形成以陳為首的惡勢力組織，造成惡劣的社會影響。廣陽區人民檢察院認為，陳繼志等28人的犯罪事實清楚，證據確實充分，應追究刑事責任，依法對他們提訴。