危地馬拉外長訪台5天　將晤蔡英文

危地馬拉外長布卡羅（Mario Bucaro）應台灣政府邀請，周一（8月29日）清晨率團抵台展開訪問，台方派出外交部常務次長俞大㵢到桃園機場接機。布卡羅在機場發表講話，稱此行目的是繼續加強兩地關係，鞏固友誼；強調該國和台灣是共同致力於民主、自由和尊重主權等價值觀的盟友，不畏任何挑戰或威脅。他將拜會台灣總統蔡英文等官員。

布卡羅率領訪問團一行6人，於周一清晨4時19分抵達桃園機場。布卡羅表示，不會放棄對台承諾，保證危地馬拉與台灣關係穩固，不會動搖，會繼續支持台灣事業。他指出，在疫情下兩地經濟交流仍不斷擴大，今年外交部在台設立第22名商務顧問，僅居亞洲第二位。他強調，此行旨在各個領域進一步加強雙邊關係，在外交部之間建立新交流，讓兩地關係展開新的里程碑，並作為進一步促進兩地與各國外交關係發展的平台。

訪台行程由周一至周五（9月2日），期間布卡羅除了拜會蔡英文，亦會與台外長吳釗燮會晤，接受款宴歡迎，二人將共同簽署兩地《外交人員訓練及交流合作協定》，並互相贈勳。訪問團成員也將拜會陸委會、國合基金會及外貿協會，並參觀外交部外交及國際事務學院、國防大學、高雄軟體園區、台灣故宮等設施。