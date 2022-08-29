唐山打人案查出腐敗問題　8公職人員遭留置

河北省唐山市燒烤店今年6月發生的打人案引起轟動，牽連甚大。除了河北省人民檢察院周一（29日）公布主犯陳繼志等28人被起訴，河北省紀委監委網站顯示，省紀檢監察機關嚴肅查處陳涉嫌惡勢力組織背後的腐敗和「保護傘」問題，其中對8名公職人員採取留置措施。

河北省紀委監委組織協調唐山、廊坊、衡水等地紀委監委，對15名相關人員立案審查調查。其中對唐山市路北區政府黨組成員、副區長，市公安局路北分局黨委書記、局長馬愛軍及唐山市公安局路北分局機場路派出所所長胡斌、長虹道警務站副站長韓志勇、機場路派出所民警陳志偉、光明里派出所原所長范立峰、光明里派出所副所長王洪偉、喬屯派出所副所長王志鵬、唐山市公安局交警支隊四級警長安迪採取留置措施。

上述公職人員中有5人早前已被通報受查，而王洪偉、王志鵬和安迪則是首次披露。他們初步被查出違紀違法及涉嫌濫用職權、徇私枉法、行賄、受賄等職務犯罪問題。紀檢監察機關將深挖徹查，依紀依法嚴肅處理。該省公安廳6月時曾通報，公安警務督察部門聯同紀檢監察機關調查出警不及時、執法不規範和嚴重違紀違法問題，市公安局路北分局副局長李某因而被免職。