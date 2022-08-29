柬埔寨槍擊案3台死者前科纍纍　疑口角肇禍

台灣人被「賣豬仔」到柬埔寨廣受關注之際，柬埔寨首都金邊一幢公寓周日（28日）晚發生槍擊案，3名台灣男子中槍倒斃單位內。台媒周一（29日）消息指，3人曾有組織犯罪及欺詐前科，事發時疑因起口角，其中一人舉槍射死兩人後再自轟身亡。台南市歸仁警分局接獲死者家屬報案，報由檢察官指揮偵辦。

台南市警方證實，其中一名死者住在該市東區，另外兩人住在仁德區，都曾有組織犯罪及欺詐前科。綽號「衡仔」的26歲程姓死者8年前犯下恐嚇取財、殺人未遂、妨害自由、強盜等罪，今年2月前往柬埔寨。綽號「博仔」的27歲葉姓死者，有欺詐、公共危險、毒品等前科，上月中搭飛機赴柬。綽號「宏斌」的34歲林姓死者，曾涉槍炮、恐嚇、傷害等刑案，則於本月10日出境。據指，葉男和程男均有幫派背景。

歸仁警分局局長邱顯良周一表示，周日深夜已接獲葉男和程男家屬報案，但他們都表示兒子只說要到柬埔寨工作，但並不清楚工作內容，透過其他渠道得知兒子被槍殺後前來報案，希望警方協助釐清案情。葉男母親周一聯繫民進黨市議員郭鴻儀，希望獲協助到當地處理後事，又稱兒子與程男都是由熟人帶過去，認為警方應先逮住台灣的「蛇頭」，才能避免更多年輕人受騙出境。