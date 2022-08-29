運油20及殲16等戰機　已投入中俄聯合戰略巡航

解放軍2022年度空軍航空開放活動暨長春航空展，上周五至周二（26至30日）在吉林省長春市舉辦。官方近日首次公布運油20空中加油機在練兵備戰中，同時為兩架殲16重型戰機加油的空對空拍攝畫面。空軍新聞發言人申進科大校周日（28日）表示，運油20、殲16等已投入中俄聯合空中戰略巡航。

被問及未來中俄聯合空中戰略巡航中會不會出現運油20的身影時，申進科表示，運油20、殲16等新型戰機已投入相關戰略巡航，期間不論是哪個型號的戰機，都在發揮各自的作用。他又指，每次聯合巡航都是一次成體系的實戰化訓練，以提升維護國家主權、安全、發展利益的能力。他另介紹強軍興軍10年來人民空軍的8大新航迹，包括中俄巡航、警巡東海、戰巡南海、礪兵台海、前出西太、繞島巡航、海外投送、抗疫救災。

另外，空軍運油20機長楊明輝表示，運油20有良好的飛行性能和載油能力，能提升空軍持續作戰、遠程打擊能力；列裝以來多次參加演訓，全面檢驗支援保障能力，發揮空中戰力倍增器作用。空軍轟6K機長楊開華則介紹，轟6K是中國自主研製的中遠程新型轟炸機，近年來空軍轟6K部隊苦練精飛、加緊備戰，從平原到高原，從內陸到遠海，眼界更加開闊，能力更加經得起考驗。