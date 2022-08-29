日媒：北京同時建造5驅逐艦　加強向台灣施壓

台海局勢緊張之際，日前傳出解放軍海軍5艘新批次052D型導彈驅逐艦一同建造的消息。《日本經濟新聞》周一（29日）報道，北京正加強海軍力量擴張，台灣及釣魚島的壓力日增。052D驅逐艦的垂直發射系統可搭載巡航導彈，不僅可守護航空母艦，更可精準打擊台灣。

報道指，中國船舶集團大連造船廠內2艘052D驅逐艦，已接近完成船體建造。另有報道指，大連造船廠在建艦隻中包括兩艘052DL驅逐艦，它是052D改良版，加長直升機甲板。歐洲傳媒《海軍新聞》指，位於上海的中國船舶集團江南造船廠，至少建造1艘驅逐艦，但解放軍海軍沒有公布任何造艦計劃。目前有25艘052D及052DL驅逐艦在役，連同其他型號驅逐艦在內，中國去年及2019年分別有8艘、10艘新艦服役。

052D驅逐艦是模仿美國神盾驅逐艦建造，具備先進防空系統，可用於護衞航母。一旦台海衝突爆發，解放軍海軍3艘航母可能投入作戰，052D驅逐艦便會擔任護航角色。日本防衞省防衞研究所區域研究部長門間理良表示，台軍需防範來自中國大陸、空中及海上多方攻擊，將增加防衞壓力。美國智庫戰略與預算評估中心指，解放軍將有充足資源在2031年前擁有5艘航母，逾60艘驅逐艦及巡洋艦。美國印太司令部評估，2025年中美在遠東地區的軍力平衡將逆轉，差距擴大。