日稱與中國關係陷惡性循環　華促勿對立

日本駐中國大使垂秀夫近日出席中日邦交正常化50周年相關研討會時表示，中日關係正陷入惡性循環，兩國領導人進行密切溝通將變得愈來愈重要。同一場合上，中國駐日本大使孔鉉佑強調，中日兩國「不應站到彼此對立面，更不能走向衝突對抗」。

由中國社會科學院主辦的中日邦交正常化50周年國際學術研討會上周六（27日）在北京召開，除垂秀夫和孔鉉佑外，中國國務院前副總理劉延東、日本前首相福田康夫等人以線上結合線下方式出席並發言。垂秀夫分析當前兩國關係「正在逐漸陷入惡性循環之中」，認為需要雙方領導人提供引導方向的「指南針」。他對中國迅速發展以及加強「大國自信」表示敬佩的同時，也提出過分自信並在對外關係上採取「戰狼」的姿態會被如何看待。

孔鉉佑則在會上指出，妥善處理台灣問題，是中日邦交正常化得以實現的前提和基礎，一個中國原則不存在任何「灰色地帶」和模糊空間。他希望日方不折不扣遵守中日四個政治文件精神和迄今所作承諾，特別是在當前台海局勢敏感關頭，切實謹言慎行，避免對雙方關係造成更大損害。