唐山毆人案受害人首發聲　捱打後遭死亡威脅

河北省人民檢察院周一（29日）公布唐山市燒烤店打人案的新進展，警方訊問主犯陳繼志的影片同日首度公開，受害人亦首次發聲憶述事發情況，指自己不讓對方摸便遭毆打，並威脅不准報警，否則弄死他們。

受害人王某某回憶事發一刻，指有好幾個人毆打他們，「打完告訴我們不許報警，不許找人，否則就弄死我們，然後就跑了」。對於網上流傳她被車輾軋、追着軋，她則稱沒有上述情況。此外，陳繼志在片中向廊坊公安機關專案組民警供認，事發當日他身在老漢城燒烤店，並承認他們一行人毆打數名女子。

經過兩個月徹查，專案組收集逾3,000份固定證據材料，查明陳繼志等人涉嫌違法犯罪的全部事實。廊坊市廣陽區人民檢察院副檢察長李春蕾表示，陳繼志等多人在公共場所隨意毆打、辱罵、恐嚇他人，造成兩人輕傷，兩人輕微傷，情節惡劣，其行為構成尋釁滋事罪。

李春蕾另披露，陳繼志2015年12月涉及的其他案件，與商某凱因抵押車輛發生糾紛，指使劉某等人到小區找到對方，並用U形鎖擊打其頭部。劉某等人其後強行將商某凱帶至陳指定的唐山市開平區某大院內，繼續施暴；拘禁期間又將對方塞至車尾箱，對其實施控制。廊坊公安機關專案組民警王剛形容，整個過程都體現犯罪團夥的手段殘忍。