台今增約2萬宗本土新冠　首錄BA.5死亡病例

台灣周一（29日）公布新增20,160宗本土新冠病例，多22人疫歿，數字均較前一天減少；同日新增50宗中重症，以及288宗境外輸入個案。當地首次錄得變種毒株Omicron BA.5死亡個案，死者是一名年輕女子，沒有慢性病史，曾接種3劑疫苗仍不治。

新症分布最多的是新北市佔4,123宗，其次是桃園市、台北市、台中市、高雄市和台南市，均錄得4位數。新增死亡個案包括11男11女，介乎50多歲至90多歲，其中20人具慢性病史、15人未接種3劑疫苗。中央流行疫情指揮中心另公布全台首宗BA.5死亡個案，為上周三（24日）公布的個案，周一完成定序驗出BA.5。死者為30多歲非台籍女性，染疫後高燒至攝氏41度，出現全身抽搐並昏迷送醫，有休克現象，本月16日不治，死因為缺氧性腦病變，癲癇重積與新冠肺炎。

台灣高中以下學校周二（30日）開學，教育部公布各級學校開學後防疫新制，開學前兩周先按照舊制，即「1人確診班級停課3天」，9月12日起改行新制，確診者7天隔離期滿無症狀可到校，其他接觸者快篩無感染可正常上學。此外，上體育課仍須戴口罩，但無呼吸道症狀且保持社交距離者可不戴，音樂課唱歌和跳舞也可除下口罩。