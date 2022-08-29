前美國國安顧問透露　特朗普與蔡英文對話後不開心

美國前總統特朗普於2016年當選後與台灣總統蔡英文歷史性通話，被民進黨視為重大突破。有份促成通話的美國前國安顧問葉望輝近日還原當時情況，指特朗普在通話後「並不開心」，因為影響遠超出他的想像。談到近日美國眾議院議長佩洛西訪台惹來北京強烈反應，葉望輝指對方團隊可能真的不知道8月1日是解放軍建軍節。

葉望輝上周五（26日）向美媒透露，特朗普勝選後收到蔡英文賀電，便立刻收到特朗普重要幕僚的查詢，要求他寫下與蔡英文通話的利弊。沒料到特朗普的做法與建議一致，他認為促成通話的時機比較特殊，恰逢特朗普剛獲勝，還處於過渡期，他還能親自接聽電話，也沒人會記錄。他又稱，當時幾乎所有人都認為希拉妮勝出，而預先要祝賀特朗普的本來就不多，而台灣就在這份名單上」。

通話後來引起軒然大波，葉望輝稱結果讓特朗普不開心，「因為隨之而來的關注，遠超出他的想象」。他表示，特朗普低估北京對此事的反應，「沒想到自己能受到那樣強烈的抵制，他（特朗普）的公司員工一度擔心會影響集團發展」。葉望輝指出，假如特朗普2024年能再次當選總統，「猜他不會接那時台灣新總統的電話」。