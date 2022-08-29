女蛇頭騙12人赴柬　扮受害人回台後落網

台灣人被「賣豬仔」到柬埔寨的案例愈揭愈多，屏東一名22歲陳姓女子上周五（26日）從柬埔寨搭機逃回台灣，屏東警方赴桃園機場接人，原以為她被誘騙赴柬從事詐騙工作。但警方深入追查後發現，陳女竟是大蛇頭，她透過Instagram招募12人赴柬工作，每人頭即可獲1,000美元（約7,800美元）報酬，估計已獲利逾1萬美元（約7.8萬港元），甚至被提升為幹部。屏東地檢署複訊後，向法院聲押獲准。

高雄市警方日前另破獲一個以23歲彭姓男子為首，以徵才名義收購人頭帳戶的銀行存摺和提款卡，作為詐騙存匯的帳戶，上門求職者除提供人頭帳戶外，更被囚禁在甲仙山區工寮內。若有人想逃離或反抗，會被詐騙集團監控人員以電擊棒、自製釘板等毆打，或用煙頭燙手腳，甚至有人被餵吃蟲子和排泄物，處境猶如人間煉獄。警方接到逃出的被害人求救後，前往逮捕彭男等5人，救出7名被害人，並扣查犯罪工具依法送辦。

此外，中國大陸外交部發言人趙立堅周一（29日）主持例行記者會時，被問及在柬埔寨等國滯留的除了台灣人，是否還有大陸和香港人。趙立堅透露，他在個人微博帳號曾發現有一個名為「一個想回家的孩子」的帳號，多次向他發送求助訊息。他把相關訊息轉給中國駐柬埔寨使館，使館與柬埔寨警方通力合作，最終把該名大陸人救回國。他又表示，華駐柬使館收到20多名台胞求助，已協助柬方成功解救部分人。