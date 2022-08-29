趙立堅指美艦過台海蓄意挑釁　斥麻煩製造者

繼美國眾議院議長佩洛西本月初訪問台灣，美軍兩艘神盾巡洋艦周日（28日）通過台海。中國大陸外交部發言人趙立堅周一（29日）批評，美軍此舉是「橫行自由」的挑釁，也是對地區和平穩定的蓄意破壞。至於大陸有無人機飛到金門營區拍攝，趙立堅表示，大陸的無人機到領土飛一飛，不是甚麼值得大驚小怪的事。

趙立堅在外交部例行記者會回答記者提問時稱，美國軍艦頻繁打着「航行自由」的幌子炫耀武力，並非對自由開放的承諾，而是謀求「橫行自由」的挑釁。他再次敦促美方停止虛化、掏空、歪曲一個中國原則，恪守尊重他國主權和領土完整、不干涉內政的國際關係基本準則，不要做台海和平穩定的麻煩製造者。

早前有報道稱，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利早前在西班牙發言時，曾稱台灣是一個「小國」，後來其發言人解釋是翻譯問題。趙立堅對此表示，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，在這個大是大非的問題上沒有任何模糊空間。陸方希望歐方繼續恪守一個中國原則，在涉台問題上以實際行動恪守承諾，避免影響中歐關係和雙方互信。