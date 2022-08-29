唐山打人案調查歷時逾2月　引發涉黑檢舉潮

河北省唐山市燒烤店打人案發生2個多月，河北省人民檢察院周一（29日）公布，涉案28人因涉嫌惡勢力組織違法犯罪案件被提起公訴。事發後引起社會廣泛輿論，並引發一連串針對相關涉黑案件的舉報，更傳出有舉報人遭警方吃案，惹來涉黑涉惡勢力組織背後腐敗和有「保護傘」的質疑。

6月10日：陳繼志等9人凌晨在唐山市路北區機場路聚餐期間，陳撫摸女食客背部並出言騷擾遭對方反抗，陳等人毆打女食客等4人後逃逸，翌日全部落網。

6月11日：河北省廊坊市公安局廣陽分局經廣陽局人民檢察院批准逮捕9名疑犯。唐山市即日起開始為期半個月的夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動。

6月21日：河北省紀檢監察機關通報對涉案公職人員開展審查調查，包括唐山市路北區副區長兼市公安局路北分局局長馬愛軍等人；同時將唐山市公安局路北分局副局長免職。

6月22日：內媒報道，唐山市「全國文明城市」資格被中央文明辦停止。

7月3日：「雷霆風暴」專項行動剛結束，唐山市豐潤區證實再發生刑案，造成2人死亡。

7月25日；公安部刑事偵查局局長劉忠義表示，事發後公安部已第一時間派出工作群組指導案件偵辦。另公安部開展夏季治安打擊整治「百日行動」，已破各類刑事案件4.9萬宗，抓獲疑犯7.2萬人。

8月11日：案件由河北省廊坊市公安局廣陽分局偵查終結，移送廊坊市廣陽區人民檢察院審查，該檢察院向廊坊市廣陽區人民法院對陳繼志等28人提起公訴。

8月29日：河北省紀委監委通報，唐山市路北區副區長兼市公安局路北分局局長馬愛軍等8名公職人員被初步查出違紀違法及涉嫌濫用職權、徇私枉法、行賄、受賄等，遭採取留置措施，並進一步徹查。另案中2名受傷較重的王姓和劉姓女子，據報經治療後，已於7月1日出院。