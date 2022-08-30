內地昨增1717宗本土新冠　成都爆疫市民湧超市搶購

國家衞健委周二（30日）公布，內地前一日新增1,717宗本土新冠病例，包括349宗確診和1,368宗無症狀感染。西藏周一（29日）多694人感染，四川則成為另一個疫情重災區，前一日新增276宗本土病例，包括167宗確診和109宗無症狀感染。

四川新增感染者當中，成都佔203宗最多。為遏制疫情傳播，該市疫情防控指揮部周一宣布自周二凌晨零時起，實施多項防疫措施，暫實施5天，措施包括：社區分區分類管控；市民進入小區、工廠、企業單位及公共場所需持48小時核酸檢測無感染證明；自周三（31日）離開當地需持有24小時內核酸檢測無感染證明；全市酒吧、卡拉OK、健身室等密閉娛樂場所，公共文娛康樂活動場地，以及養老院等實施封閉管理。凉山州西昌市周日（28日）起新增5宗感染病例後，隨即宣布自周二凌晨零時起，實施全域靜態管理3天。內媒報道，周一晚成都和西昌均有市民湧到超市搶購物資。

遼寧周一新增本土確診和無症狀感染病例各2和50宗。該省大連市當天宣布自周二凌晨零時起一連兩日，主城區全體居民非必要不出戶，區內巴士、地鐵、長途客車、旅遊包車暫停營運。另該市與瀋陽市所有中小學宣布暫緩開學返校，改為網上教學。河南省三門峽市澠池縣周日在主城區實行3日靜態演練，所有小區實施封閉管理。該縣工作人員承認，所謂演練實際上就是靜態管理，原因是周邊市縣有疫情。另有傳重慶市沙坪壩有小區不滿政府以疫情為由，長期封控社區，數千居民於是上街抗議，當局最終解封。