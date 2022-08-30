美不接受大陸圖建新常態　將繼續通過台海

台海局勢持續緊張，中國大陸無人機近日飛到金門防衞指揮部外離島營區近空拍攝，稱「到領土飛一飛，不是甚麼值得大驚小怪的事」。台灣外交部周一（29日）駁斥，強調台灣人不歡迎不請自來的「賊」。美國白宮國家安全委員會發言人柯比則指，美國不接受陸方想創造的任何新常態。

柯比周一表示，自從美國眾議院議長佩洛西訪台後，解放軍艦機越過海峽中線行動和在台灣附近的演訓等舉動，反映北京試圖令局勢升溫以創造新常態。他指美方已公開表明不接受新常態，仍遵守一個中國政策，不支持台獨，會持續依據《台灣關係法》助台自我防禦，並捍衞美國在區內國安利益，至今不變。他提到，兩艘美軍神盾巡洋艦日前首次在佩洛西訪台後通過台海，強調美軍會持續遵守國際法規行動，並敦促陸方這樣做。

對於美艦通過台海，白宮發言人巴埃爾同日表示，未來數日、數周和數月都會見到美方在該地區的存在、姿態和演習，以應對中國挑釁及破壞穩定的行為，稱是為了台灣的最佳利益，也是為了促進西太平洋穩定。另外，上周四（25日）訪台的美國國會共和黨籍田納西州參議員布萊克本周一受訪，被問及以「獨立國家」稱呼台灣是否作某種表態時，稱外界必須認知到台灣是「已宣布獨立的國家」，有總統、軍隊等；又稱台美共享民主、自由及外交目標，希望與西方建立更多連結。