放棄與台蘋交易　潘杰賢另立新平台

台灣《蘋果日報》（下稱台蘋）停刊後，傳出17LIVE集團始創人潘杰賢有意以龍丞創意有限公司收購《蘋果新聞網》。惟有關交易爆出紅色資金及個資外洩質疑，引發社會及政府關注。潘杰賢周二（8月30日）就交易舉行說明記者會，宣布以全新平台《壹蘋新聞網》（下稱壹蘋）經營，與《蘋果新聞網》完全無關。換言之，在周三（8月31日）台蘋通報的大量解僱計劃到期後將「熄燈」。

潘杰賢表示，他從2013年起在台灣創業，過去從未發表過任何政治言論、無任何政治色彩，對於一個單純的商業交易案，引發如此紛擾感到始料未及。他指當初港商黃浩主動聯絡他提出台蘋交易邀約，經審慎評估，同意由龍丞收購對方宣稱擁有的台蘋資產。潘強調，自己從未直接主動與香港壹傳媒或台蘋接觸相關交易事宜。

潘續稱，在現有的情勢環境下，其法律與財務團隊盡責調查後，研判以目前交易方提出的文件無法繼續交易，但考慮到大多數台蘋員工周三將失去工作，故決定創立全新的壹蘋，聘回這些員工。他指目前收到聘僱合約的台蘋員工，已有96%簽約同意周四（9月1日）加入新公司。他強調自己以「5不1絕對」的原則創立壹蘋，即不用台蘋品牌，不用台蘋網址，不接觸台蘋個資數據，不使用台蘋資產，不介入壹蘋中立性，以及絕對遵守台灣法律規範。

台蘋員工表示，台蘋內部已通知所有員工在周三交回工作所用的電腦、相機及相關器材，新公司會另發新的電腦和相機等，以供周四壹蘋上路後的發稿作業，後續的工作方式及公司營運方向，待新資方通知。