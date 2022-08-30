蔡英文晤危地馬拉外長　盼持續深化合作

台灣總統蔡英文周二（30日）在總統府接見危地馬拉外交部長布卡羅時表示，感謝該國堅定支持台灣，期待持續深化兩地關係。布卡羅則表示，危地馬拉將永遠支持台灣；並堅信任何衝突當前，都有必要進行對話。

蔡總統表示，台灣是布卡羅上任後亞洲之行第一個到訪的地區，充分展現出台灣與危地馬拉深厚的情誼。危地馬拉是台灣在中美洲重要的友邦，雙方共享民主自由價值，也持續在各領域深化交流。本月初當台灣面對中國大陸在台海周邊的軍事威脅，危地馬拉第一時間發表聲明，呼籲各國政府共同防範任何危及和平的情況，她對此表示感謝。

布卡羅隨後致詞時稱，危地馬拉和台灣自建交以來，一直發展友好的合作關係，相信兩地關係一直建立在相互尊重、友好及友誼的堅定基礎之上。危地馬拉對和平、主權、領土完整等原則有堅定信仰，亦堅信人民有權利享受和平生活，和平生活不容交換，地區主權更是如此。他提到，危地馬拉有許多深具潛力的產品可以外銷到台灣，另感謝台灣人民跟政府在新冠疫情期間的協助，在當地協助興建醫院，讓居民可享受更好的醫療照顧。