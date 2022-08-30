中紀委評唐山打人事件　嚴懲惡勢力查處保護傘

中紀委國家監委周二（30日）發表評論文章，指河北周一（29日）通報唐山燒烤店打人事件的調查處理進展，檢察機關對28人提起公訴。紀檢監察機關嚴肅查處背後的腐敗和保護傘問題，立案審查調查15名公職人員，其中8人初步查出違紀違法及涉嫌濫用職權、徇私枉法、行賄、受賄等問題，強調會嚴懲惡勢力、嚴查保護傘。

案例表明，黑惡勢力之所以能夠坐大成勢、危害一方，一個重要原因在於一些黨員幹部和公職人員利慾薰心、知法犯法，利用自身職權和職務影響為違法犯罪活動站台撐腰、提供庇護。案中被告陳繼志等涉嫌惡勢力組織10年間實施多宗違法犯罪行為，反映出一些黨員幹部和公職人員為其提供保護傘。紀檢監察機關對有關問題深挖徹查，就是要鏟除惡勢力賴以生存的土壤，防止捲土重來、死灰復燃。同時，也向社會釋放強烈信號，誰敢包庇放縱黑惡勢力，誰就必然受到紀法嚴懲。

評論指出，唐山燒烤店打人事件再次警示掃黑打傘是一場持久戰，必須深刻認識黑惡勢力頑瘴痼疾的複雜性、反覆性，任何時候都不能有鬆懈和停歇的想法。要保持高壓態勢，堅持把掃黑除惡同基層「拍蠅」結合，把「打傘破網」同政法隊伍教育整頓結合，既抓涉黑組織也抓後面的保護傘，深入推進掃黑除惡、打傘破網常態化、機制化。