不配合防疫三代親戚不得考公職　承德措施捱批

全球新冠疫情持續，內地堅持社區清零防控政策，惟地方執行相關防疫措施不時惹來詬病。河北省承德市高新技術產業開發區疫情防控指揮辦公室周二（30日）凌晨發通告稱，市民如故意隱瞞行程、拒不配合流調，三代以內旁系親屬不得報考公務員及事業單位。該區黨工委、管委會同日下午發通報道歉，指該辦公室擅自發布涉疫政策，法律依據不足，予以撤銷。

承德高新區疫情防控指揮辦公室通告稱，該辦公室向社會公開徵集疫情防控線索。任何如提供轄區內發燒咳嗽者，村醫私自替發燒者治療，或有外遊未按規定報備者的訊息，經核實後可獲500元人民幣（約568港元）。

對於主動交代行程，配合流行病學調查工作者，將免費救治。相反，如隱瞞行程或不配合調查，除需自付救治費，更將被列入失信人名單；如造成嚴重後果，將被追究刑責。黨員、領導幹部如親屬涉疫，將一同究責；企業家親屬如涉疫不報，將列入銀行黑名單，不得申請各類貸款。其他人違反規定，其三代以內旁系親屬不得參軍、不得入黨、不得報考公務員及事業單位等；3年後如個人無不良紀錄，方可恢復個人正常信用。