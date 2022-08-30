用即食麵召喚羊群　牧羊少女一夜爆紅

新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁縣一名妙齡女子上周三（24日）上載一段用即食麵召喚羊群的短片，令其短片社交平台帳號「灰太狼的羊」瞬間增加100多萬名粉絲，一夜爆紅。尉犁縣近年大力培育新時代鄉土網紅，透過網絡流量向外界展示當地的點滴生活，從而帶動文旅經濟發展。

內媒周一（29日）報道，爆紅女子叫惠然，21歲。本住山東省的她2018年來到新疆，幫助在當地從事牧羊養殖的父母放羊。看見塔河、戈壁、沙漠、草場、胡楊林等新疆獨有自然景觀，她萌生記錄新疆牧民生活的念頭。惠然憶述自己首條有上萬讚好的宰羊短片，「當時家裏正好要宰羊，我就突發奇想拍下了自己動手剝羊皮、分割羊肉的視頻發布在平台上，可能是我瘦弱的形象和這些畫面很有反差，這條視頻一下就火了」。網民更因此調侃她為「荒漠屠夫」。

真正讓惠然打開屬於她爆紅的「流量密碼」，則是用即食麵召喚羊群的短片。她表示，「我們的羊為甚麼喜歡吃乾脆麵（即食麵），主要就是我們家的羊經常跟我接觸，牠也不害怕我，我吃東西的時候羊就會過來」。對於自己爆紅，惠然感到受寵若驚，表示會陸續給大家更新一些日常，拍出好作品，為宣傳尉犁縣出一分力。