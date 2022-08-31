內地昨增1675宗本土新冠　眉山暫停聚集活動

內地的新冠疫情持續，周三（8月31日）公布前一天新增1,675宗本土新冠病例，包括349宗確診和1,326宗無症狀感染。西藏仍是新症最多的地區，有719宗；疫情升溫的四川則有271宗。雖然四川省用電緊張情況緩和，但爆疫後成都市周二（8月30日）起分區分類管控5天，國際汽車展覽會暫停舉辦。

除了成都外，四川眉山市應對新冠肺炎疫情應急指揮部周二亦發布通告，建議市民非必要不離市，確需離開提前準備核酸檢測無感染證明，黃碼人員盡快完成「三天三檢」。該市暫不舉辦大型會議、論壇等活動，暫停所有線下慶祝慶典、展銷展會等聚集活動。各類校外培訓機構暫停線下託管或培訓，提倡「紅事緩辦、白事簡辦」，養老院、兒童福利院、監所等實施封閉管理。

西藏疫情趨緩，拉薩市在周二疫情記者會上指出，將從多方面努力，加強追蹤治愈者，讓他們盡快回歸正常生活。此外，山東省濟南市宣布，限制超過4天未做核酸檢測人員進入公共場所。遼寧省鐵嶺市暫停全部營運車輛，最大限度減少社會面人員流動。天津全市中小學周四（9月1日）起暫時實施線上教學，返校線下上課推遲數天，具體返校時間將視疫情情況及時通告。

教育部周三消息指，近日召開2022年第10次全國教育系統疫情防控工作視像調度會議，作出4項部署。當中包括堅定扛起疫情防控政治責任、周密組織師生員工安全返校、統籌抓好疫情防控和教育教學工作、積極融入屬地疫情聯防聯控機制。