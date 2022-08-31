內地網民升至10.51億人 短片用戶增長最明顯

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）周三（31日）在北京發布第50次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，顯示截至今年6月，內地網民規模為10.51億，互聯網普及率達74.4%。其中短片用戶規模增長最明顯，達9.62億，較去年12月增長2,805萬，佔網民整體的91.5%。

報告指出，在網絡基礎資源方面，截至今年6月內地域名總數為3,380萬個；在信息基礎設施建設方面，截至同期千兆光網具備覆蓋逾4億戶家庭的能力，已累計建成開通185.4萬個5G基站，實現「縣縣通5G、村村通寬頻」。網民規模持續穩定增長，較去年12月新增1,919萬名網民，互聯網普及率提升1.4個百分點；而推動農村地區互聯網普及率提升1.2個百分點，達58.8%。

在網絡接入環境方面，網民人均每周上網29.5小時，較去年12月多1小時。網民使用手機上網的比例達99.6%；使用桌面電腦、手提電腦、電視和平板電腦上網的比例分別為33.3%、32.6%、26.7%和27.6%。此外，即時通信用戶規模達10.27億，網絡新聞用戶規模達7.88億，網絡直播用戶規模達7.16億，在線醫療用戶規模達3億，均較去年12月有所增長。