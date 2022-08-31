大學軍訓教官打踢學生　辱罵「要跪脫光跪」

湖南大學近日傳出有軍訓教官對學生拳打腳踢，辱罵因體力不支而跪下的女生「要跪脫光跪」，甚至流傳有學生送醫的畫面，引起社會廣泛關注。湖南大學黨委學生工作部周二（30日）回應指，涉事教官為該校兩名在校學生，兩人已向參訓學生道歉，學校亦停止他們的教官資格。

事發於周一（29日）晚上，流傳影片顯示，很多學生蹲在運動場的地上，一名教官多次踢受訓學生。據報該校3個學院的學生當時被罰蹲下，期間因有學生堅持不住而換腳，被教官踹倒在地，並拳打腳踢。有捱打學生透露，因練合唱時有人沒好好唱而受罰，自己胸口亦被重踏一腳，鞋印還沒洗掉。

另有學生透露，蹲下期間有女生堅持不住跪下，被教官辱罵：「要跪脫光跪，別xx侮辱這身衣服。」流傳的照片顯示，有穿軍訓服裝的人被抬上擔架送醫急救，但目擊者稱，送醫的是一名女生，在軍訓期間體力不支，並非捱打的學生。消息傳開後，網民紛紛譴責教官打人及學校不作為，有指爆料學生其後被刪文和禁言。

湖南大學黨委學生工作部回應教官打罵學生事件稱，校方高度重視，立即成立專班開展核查。經初步調查，兩名涉事學生教官已向參訓學生公開誠懇道歉，學校停止其教官資格，並將依紀依規嚴肅處理。該校總值班室工作人員亦表示，學校相關部門正在處理此事。