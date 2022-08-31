海珠區學校暫停面授課3天　地鐵巴士局部停運

廣東省廣州市周二（30日）新增7宗本土新冠病例，其中2人在社區常態化核酸檢測發現，5人屬密切接觸者，大部分患者居住在海珠區。海珠區自周三（31日）開始加強防疫措施，中小學幼兒園暫停面授課3天，多條地鐵線路暫停服務，各單位、企業提倡居家辦公。

廣州市衞健委副主任張屹在記者會表示，本次疫情由Omicron BA.2.76引起，感染來源暫不清楚，病例活動場所複雜，涉及游泳池、市場等人員密集場所，有較高社區傳播風險。張屹指出，當前疫情防控形勢複雜嚴峻，將海珠區相關區域劃定風險區域，高風險區實行「足不出戶、上門服務」；中風險區「足不出區、錯峰取物」；低風險區部分地鐵、巴士站停運，中小學、幼兒園暫停面授課，堂食暫停。

海珠區副區長蘇明慶表示，該區迅速組織流調溯源，目前累計發現密切接觸者1,168人、次密切接觸者106人，已全部核查納管；涉及海珠區17個重點場所，均已嚴格落實環境終末消殺。海珠區自周三開始開展第二輪核酸篩查，目前已篩查41.6萬人。海珠區相關區域的公共交通採取管控措施，二號線、八號線、廣佛線等部分車站停止對外服務。