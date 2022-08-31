內地海關緝私部門百日行動　偵辦800多宗走私案

內地公安機關夏季治安打擊整治「百日行動」開展以來，海關緝私部門重拳打擊突出走私違法犯罪活動。截至7月底，共立案偵辦800多宗走私犯罪案件，當中320多宗為涉稅走私犯罪案件，案值41.7億元（人民幣，下同，約48億港元），涉嫌偷逃稅款6.4億元（約7.4億港元）；另偵辦480多宗非涉稅走私犯罪案件。

針對走私毒品犯罪手法隱蔽、手段多樣，境內外不法分子通過多種手段實現「無接觸」式犯罪，海關緝私部門加強警種協同、部門協作，開展精準打擊。上半年，共立案偵辦260宗毒品走私犯罪案件，繳獲逾553公斤可卡因、冰毒等毒品。在打擊食品走私突罪活動方面，上半年共立案偵辦264宗涉稅食品走私犯罪案件，案值69億元（約79.5億港元），涉嫌偷逃稅款6.6億元（約7.6億港元）。

海關緝私部門又持續高壓嚴打成品油走私，上半年共立案偵辦68宗成品油走私犯罪案件，案值12.7億元（約14.6億港元），涉嫌偷逃稅款5.26億元（約6億港元）。針對騙取出口退稅、騙取留抵退稅違法活動，海關緝私部門與稅務、銀行等相關部門通力合作，上半年向有關部門移交283條（宗）虛開騙稅線索和案件，案值64.4億元（約74.2億港元）。