台擬增購美18套多管火箭　總預算破325億新台幣

台海局勢波譎雲詭之際，台灣計劃向美國加碼採購軍備武器。台灣下年度的防衞預算案周三（31日）送抵立法院，確定陸軍將不採購M109A6自走榴彈炮，改為增購18套M142高機動多管火箭系統（HIMARS）作為替代方案，加上今年原本編列的11套，總數將達29套。此外，戰術區域導彈數量也會增加，預計2027年完成建案。

今年度預算中，陸軍在程精準火力打擊系統項目編列逾154.4億元（新台幣，下同，約39.9億港元），向美採購11套HIMARS，全案自2020年執行至2027年，同案還包括射程可達300公里、具有導向功能的64枚陸軍戰術導彈系統（ATACMS）。

而在下年度預算中，陸軍確定不採購40門M109A6自走榴彈炮，而是增購HIMARS；陸軍戰術區域導彈也增至84枚，並加購864枚可用於HIMARS的精準火箭。全案執行年度數不變，總預算則大幅增加至逾325.2億元（約84億港元），增購的HIMARS及精準火箭等，預計於2027年交付。

陸軍表示，為彌補兵力馳援外離島及本島跨區增援時效性不足，以即時火力跨區增援是最佳方案，透過遠距精準、快速機動、大面積殺傷的火力，以精確殺傷、摧毀及癱瘓登陸敵軍。但民進黨立委蔡適應認為，自走炮和多管火箭性質不同，陸軍仍應正視炮兵裝備太老舊、性能漸差等問題。

台媒周三另報道，美國對台出售4架MQ9B海上衞士無人機一案，雙方經密集磋商後，已正式簽署採購合約，連同地面控制站相關設備及支援系統在內，採購金額達168.8億元（約43.6億港元），首架MQ9B交運抵台的時間定於2025年，但全系統的建置計劃延長到2029年底才完成，比台美雙方今年初協商的2028年底推遲。