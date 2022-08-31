36年來最低紀錄　大陸21年結婚跌破800萬對

內地民政部最新公布的「2021年民政事業發展統計公報」顯示，2021年內地僅有764.3萬對新人結婚，是36年以來結婚人數首次跌穿800萬關口。專家分析，年輕人在生活面對各方面的壓力都改變了他們的結婚意願，也使結婚年齡愈來愈遲。

內媒周二（30日）報道，2021年全年依法辦理結婚登記較2020年下降了6.1%。數據顯示，30至34歲和35至39歲這兩個年齡層登記結婚佔2021年整體的比率創今年新高，若以30歲為界，30歲或以上佔整體48.2%，較2020年增加1.7個百分點，可見中國的結婚年齡正不斷延遲。人口專家張董玉整表示，城鎮化過程使年輕人湧入大城市，面對巨大的生活壓力是改變他們婚姻觀念和態度的因素之一。

另一方面，2021年共有283.9萬對夫妻辦理離婚手續，較2020年減少34.6%。離婚人數的下降主要是因為2021年1月1日起實施的「離婚冷靜期」制度，即雙方提出離婚申請後30日內沒有共同到婚姻登記機關申請離婚證，就會被視為撤回離婚登記申請的措施。