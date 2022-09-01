德國擬擴大印太軍事部署　中方指為彰顯軍事存在

台海局勢緊張之際，德國聯邦國防軍總監佐恩（Eberhard Zorn）周三（8月31日）表示，德國將擴大其在印太地區的軍事部署，派遣更多軍艦並與盟友演習，同時密切關注「龐大的」中國武裝部隊集結。中方周四（9月1日）回應稱，德方言論是要彰顯該國在世界其他地區的軍事存在，恐怕將引起世界上許多國家不好的聯想。

佐恩表示，德國聯邦國防軍計劃派遣部隊，參加明年在澳洲舉行的演習，而德國海軍將於2024年派遣更多軍艦至印太地區。當被問到德國是否可能像美國派遣軍艦穿越台海，佐恩回答稱這是敏感問題，將由最高政治層級決定。佐恩強調：「我們不想要因為我們的部署而挑釁任何人，但會與我們的盟友一起釋出團結的信號。我們支持航行自由及維護國際規範。」 佐恩表示，中國軍事實力曾取決於其龐大士兵數量，如今中國軍隊技術裝備也更加精良。

中國外交部發言人汪文斌周四在記者會上強調，中國堅定奉行防禦性的國防政策，發展必要的軍事能力是為了維護自身正當的國家安全利益，完全正當合理。中方一貫尊重各國依據國際法所享有的航行和飛越自由，堅決反對任何國家以航行自由為藉口，損害中方主權、危害中方安全，攻擊抹黑中國。