內地昨增1903宗本土新冠　四川暫停校外培訓

國家衞健委周四（9月1日）通報，內地過去一天新增1,903宗本土新冠病例，包括307宗確診和1,596宗無症狀感染。西藏仍是本土新症最多的地區，有674宗，但多地陸續在社會面清零。其次是疫情升溫的四川，有221宗；青海、黑龍江、遼寧等地亦錄得破百宗新症。四川省宣布暫停校外培訓，成都市推遲秋季開學時間，暫停中小學和幼兒園在校託管。

四川省教育廳、文化和旅遊廳、科學技術廳和體育局周三（8月31日）印發通知，要求立即暫停全省各類校外培訓機構線下培訓，做好7日內參加涉疫校外培訓班的風險人員排查管控工作，督促所有參訓學員與同住者完成3天3次核酸檢測。成都市在多地開展擴面或滾動全員核酸檢測；如確需離開當地，自周三凌晨0時起須持有24小時內核酸檢測無感染證明。此外，網傳成都爆疫理髮店被迫付1.6萬元人民幣（約1.8萬港元）消毒費，錦江區市場監管局回應指官方服務一定是免費。

西藏日喀則市周三宣布，實現社會面清零；拉薩市同日亦表示，基本實現社會面清零，播鏈被阻斷。另在青海省西寧市，市疫情防控處置工作指揮部因應疫情，周三決定將當地居家辦公管理措施時間延長至下周一（9月5日）早上6時。河北省三河市則宣布，將周四展開的核酸檢測方式調整為全域全員「應檢盡檢」。