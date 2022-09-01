深圳舞蹈中心爆疫受查　公共交通影響擴大

廣東省深圳市多地近日出現多宗本土新冠病例，該市衞健委周四（9月1日）通報前一日新增62宗本土個案，其中26宗與一家舞蹈藝術中心有關。官方周三（8月31日）表示疫情呈現「多點散發，局部爆發」的態勢，防控形勢比以往任何時候都更嚴峻。全市中小學亦暫緩返校上課，改為網上授課。截至周三全市停運的地鐵站和巴士站分別增至36和557個。

周三舉行的深圳市疫情防控新聞發布會表示，近日該市多名核酸檢測異常人士曾先後到訪過東園路的華星舞蹈藝術中心，疫情發展迅速。為阻斷疫情傳播擴散，要求於上周五（8月26日）至周二（8月30日）到訪過該處的市民立即向區疾控中心申報，該市福田區依法對華星舞蹈藝術中心立案調查，目前該中心所在的東園大廈已被臨時封控。有內地網民留言和發布照片稱，該中心實際上是舞廳。

周四凌晨零時起，深圳市民需持48小時內兩次核酸檢測無染疫證明才能離開當地；當地除部分街道採取嚴格居家等臨時管理措施，公共交通服務停運的範圍亦持續擴大。深圳地鐵周三公告，自當晚10時半起，深圳地鐵5號線上水徑站、下水徑站，8號線沙頭角站、海山站、鹽田港西站，以及10號線甘坑站、涼帽山站暫停營運服務，恢復時間另行通知。