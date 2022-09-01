參與孫力軍團夥　前公安部副部長劉彥平被雙開

中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組前組長、前公安部副部長劉彥平涉嫌嚴重違紀違法，今年初被通報受查。中央紀委國家監委周四（1日）消息指，對劉彥平嚴重違紀違法問題立案審查調查，發現他參加前公安部副部長孫力軍政治團夥，大搞政治利益交換，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定開除其黨籍及公職。

調查指，劉彥平投機攀附、操弄權術；肆意踐踏法紀，濫用公安警衞權力，將其異化為撈取政治資本、謀私斂財的工具，造成惡劣影響；長期搞迷信活動；對抗組織審查。他亦被指違規多佔住房，貪圖吃喝享樂，長期接受私營企業主安排打高爾夫球並收受球卡，長期接受可能影響公正執行公務的活動安排；在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用、職工錄用工作中違規為他人謀取利益；大搞權色、錢色交易，並非法收受巨額財物。

經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予劉彥平開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。現年67歲的劉彥平是河北豐南人，早年長期在北京市公安局工作，2013年6月升任公安部副部長，2015年5月起任國安部紀委書記，後任中央紀委國家監委駐國安部紀檢監察組組長。