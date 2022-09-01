台發布大陸軍力報告　火箭軍5年後可對台精準打擊

台海局勢緊張之際，台灣下年度的防衞預算案周三（8月31日）送抵立法院，擬從美國加碼軍購。台灣國防部同日發布2022年《中共軍力報告書》，指解放軍火箭軍部隊已建立具備遏制核戰的能力，料到2027年可對包括台灣在內的第一島鏈範圍內目標，進行遠距精準打擊，至2050年建成「核天一體」訊息化戰略核力量，以達到「止獨、抗霸、控印、穩邊」的戰略目標。報告又指出，解放軍近日演訓為驗證攻台方案，帶來實質的安全威脅。

台媒周四（9月1日）指出，該報告用字遣詞較往年語氣重，提醒民眾大陸對台威脅日益嚴峻。報告指，解放軍今年以來對台針對性的軍事活動愈趨頻密及多樣化，以「海峽無中線、台海非國際水域」認知作戰，在台海周邊常態侵擾台外島及空域，演訓範圍擴展至台東部、東南部海空域，壓縮台灣防衞作戰縱深，加強對台威懾。解放軍火箭軍部隊將加速飛彈汰換研改，強化聯合火力打擊能量力；另換裝打擊精準化的新型短程、中程以至洲際彈道導彈，提升核威懾力度。

針對大陸對台可能的行動，報告推斷或包括認知作戰、灰色地帶、聯合軍事威懾、聯合海空封鎖、奪佔外離島、斬首作戰、聯合火力打擊、全面進犯等。但解放軍對台作戰最終須透過海空運輸工具將登陸部隊運送至本島，達成實質佔領目標，關鍵在優先奪取制電磁權、制空權和制海權，採取「先癱後登」方式。但由於兩棲正規登陸運輸工具及後勤力量不足，限制解放軍大規模登陸作戰能力。

報告把解放軍在台海周邊的針對性活動，新增「非軍事行動」章節，指其透過海上民兵，配合海軍、海警部隊開展聯合訓練，增加台灣海巡兵力應對負荷；同時利用科研單位海調船、海測船等，透過「以民掩軍」方式加強台海周邊戰場經營。大陸又運用民用航空器、無人機或探空氣球等接近台灣外離島或本島周邊區域，進行監偵和侵擾活動，測試台軍應對措施。