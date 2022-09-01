亞利桑那州長拜會蔡英文　商加強科技合作

美國亞利桑那州州長杜西訪問團周四（9月1日）上午前往位於台北的總統府，拜會台灣總統蔡英文，談及兩地在經貿和科技等領域加強合作。蔡英文表示，面對威權主義擴張和後疫情時代的經濟挑戰，期待台美攜手強化半導體及高科技領域合作，打造更安全、更具有韌性的供應鏈。

蔡英文致詞時表示，近期美國各界很多重要人士訪台，這些頻繁互動讓兩地關係在各方面更緊密。她指出，杜西自上任亞利桑那州州長以來，致力將當地打造成半導體及新創產業重鎮。台積電2020年前往該州鳳凰城興建半導體晶圓廠，成為台美高科技供應鏈的指標性項目。亞利桑那州將在台灣設立外貿辦事處，相信有助於加速推動雙方經貿合作的進展。

杜西則表示，亞利桑那州和台灣共享很多經濟方面的強項，尤其是在科技及先進製造業。他提到台積電要在鳳凰城投資120億美元（約936億港元）設廠，預計將創造2,000個職位；目前當地已有數百名新招募員工正在台灣受訓，期待未來能拓展更多合作機會。他強調，台灣和亞利桑那州之間的夥伴關係不只限於商業合作，而是奠基於友誼和信任，他這次來台灣，就是要重申雙方致力於守護共享價值和友誼。