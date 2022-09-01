中國人壽前董事長涉受賄　遭開除黨籍公職

中國人壽保險（集團）公司前黨委書記、董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法，今年初開始受查。中央紀委國家監委周四（1日）消息指，對王濱嚴重違紀違法問題立案審查調查後，發現他大搞金融腐敗，任人唯親唯私唯利，並非法收受巨額財物，決定開除其黨籍及公職。

經查，王濱不落實黨中央關於防範化解金融風險重大決策部署，製造並放大金融風險，長期棄守全面從嚴治黨主體責任，管黨治黨寬鬆軟，不願監督、牴觸監督，對抗組織審查。他又違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排和宴請；借用管理和服務對象巨款，違規擁有非上市公司股份；干預和插手市場經濟活動；長期極度縱容甚至幫助其親屬違紀違法；利用職務便利為他人在貸款融資、項目合作等方面謀利。

王濱的行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄等犯罪，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予他開除黨籍處分；由國家監委給予開除公職處分。同時終止其黨的十九大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。現年63歲的王濱是黑龍江哈爾濱人，曾在多間銀行和保險公司擔任要職，2018年09月至今年1月任中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長。