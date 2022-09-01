超強颱風軒嵐諾集結台灣東面　吹向東海

超強颱風「軒嵐諾」周四（9月1日）上午8時集結在台灣台東市東面約480公里的西北太平洋上空，最大風力17級以上，風速每秒65米，最低中心氣壓910百帕，台氣象局當日發布陸上強風特報。內地中央氣象台則繼續發出颱風預報，國家防總辦公室、應急管理部周三（8月31日）要求，受軒嵐諾影響的相關沿海省市要提前作出嚴格預防準備，浙江沿海已啟動防範措施。

軒嵐諾預計以時速5公里繼續向南偏西方向緩慢移動，此前吞併另一颱風「梅花」，令其體積變大，強度增加。當局預計，軒嵐諾周四至周五（9月2日）將在台灣以東上空停滯或迴旋，強度變化不大；周六（3日）晚上進入東海南部海域，強度緩慢減弱。周四至周五在台灣島北部有大雨或暴雨，部分地區降雨量達50至90毫米。

內地當局要求受颱風影響的地區要適時啟動防颱風應急響應，組織船隻及海上人員提前採取避風措施，撤離上岸；對山洪地質、城市低窪等容易受災害區域開展隱患排查整改，做好人員轉移避險準備；同時要提前關閉沿海景區及工地，適時停工、停課等。氣象專家指，目前軒嵐諾的動向尚未明朗，不排除其在華東登陸的可能，呼籲民眾時刻關注風暴消息。