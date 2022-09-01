廣東城鎮人口冠絕全國　珠三角城鎮化率達87.5%

內媒周四（1日）報道，截至去年內地城鎮人口前10名分別是廣東、山東、江蘇、河南、四川、浙江、河北、湖南、湖北和安徽。廣東城鎮人口達9,466萬人，遙遙領先，其中珠三角地區有7,860.6萬城鎮人口，城鎮化率高達87.5%。

數據顯示，截至去年共有4省城鎮人口超過5,000萬人，包括廣東、山東、江蘇和河南，廣東比山東多近3,000萬人。廣東城鎮居民去年人均消費支出為36,621元人民幣（約4.16萬港元），同比增長9.3%，僅次於上海、北京和浙江。珠三角9市擁有城鎮人口逾6,878萬人，佔廣東城鎮人口總量逾72%，珠三角地區城鎮化率已與北京持平，只是略低於上海。

山東的城鎮人口逾6,502萬人，緊隨其後的是第二經濟大省江蘇，雖然全省常住人口比河南少了1,378萬，但城鎮人口卻超越河南達6,289萬人。中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞表示，未來東南沿海一些省份人口總量和全國佔比仍會增加，而在各省域內部，中小城市和農村人口會繼續向中心城市流動。此外，河南、山東和四川鄉村人口多，城鎮化率低於全國平均水平，城鎮化率提升空間和潛力較大。